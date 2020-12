Jogador do FC Porto volta a sofrer grave lesão: «Isto não faz qualquer sentido...»

Max Landis, craque norte-americano do FC Porto, voltou a sofrer uma lesão grave: rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, na receção à Oliveirense. O jogador vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e, em desabafo nas redes sociais, não escondeu estar devastado.





"Isto não faz qualquer sentido. Não tenho palavras. Completamente devastado. Vou recuperar, como da última vez, mas ainda melhor...", escreveu o base/extremo, de 27 anos, na sua página de Instagram.Recorde-se que, no ano passado, Max Landis havia sofrido uma rotura completa do ligamento cruzado do joelho esquerdo, associada a lesão meniscal, e ficou sem competir vários meses, tendo o FC Porto renovado o seu contrato na mesma altura.