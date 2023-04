Jogador do Real Madrid faz 'mea culpa': «Peço desculpa ao Partizan, ao Exum, aos adeptos...»

Médico do Partizan diz que Yabusele podia ter partido a coluna a Exum com "golpe de judo": «Devia ser preso!» Médico do Partizan diz que Yabusele podia ter partido a coluna a Exum com "golpe de judo": «Devia ser preso!»

Guerschon Yabusele, o jogador do Real Madrid que aplicou um golpe de judo num adversário durante a cena de pancadaria no jogo da Euroliga com o Partizan, pediu desculpas nas redes sociais.O extremo/poste francês lesionou Dante Exum, que saiu do pavilhão de muletas, e não deve escapar de uma pesada sanção."Lamento profundamente o meu comportamento durante o jogo. O basquetebol é um desporto de amizade e companheirismo. As minhas sinceras desculpas ao Partizan, um clube com o qual sempre tive uma grande relação, ao Dante Exum, à sua família, companheiros, equipa e adeptos", escreveu o jogador na sua conta de Instagram.