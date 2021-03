Jogadora aproveita pausa técnica para amamentar a filha e a imagem torna-se viral

O jogo que colocou frente a frente as equipas femininas do Rocamora com Vélez Sarsfield (61-44), na Argentina, saltou para a ribalta por causa de uma fotografia. Num dos descontos de tempo a jogadora Antonella González, do Rocamora, amamentou a filha de onze meses, mostrando que se pode "voltar à atividade" depois de uma gravidez.





Na foto vê-se a jogadora no banco de suplentes a alimentar a criança. "Uma imagem resume a paixão, pelo basquetebol e por ser mãe. A Antonella González ajudou (8 pontos, 2 ressaltos e uma assistência) ao triunfo e, pelo meio, alimentou a filha, Madi", escreveu a Confederação Argentina de Basquetebol no Twitter.O clube também partilhou imagens do momento. "Que todas as mães sintam que se pode.""Eu dou mama sempre antes de começar o jogo. Naquele momento precisávamos, eu também precisava um pouco. Foi mútuo. Já tínhamos terminado a palestra, estávamos a preparar-nos para voltar ao jogo e eu disse à treinadora que precisava de um tempinho. É tudo natural", disse a jogadora, em declarações a uma rádio.A base admitiu que nunca antes tinha amamentado durante um jogo, mas as companheiras não encararam o momento como algo estranho. "Fiquei surpreendida por ver algo tão natural para uma mãe ter tanta repercussão. Mas fico feliz, que sirva para as mães que pensam que depois de uma gravidez não se pode voltar à atividade."