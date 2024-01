Jogo histórico na Euroliga: Real Madrid vence após... quatro prolongamentos

in the @RMBaloncesto @AnadoluEfesSK game:



- First game with four overtimes?

- First game with three overtimes ?

- Highest team scoring in a game (@RMBaloncesto with 130 points)?

- Highest combined score of the two teams (256)?

- 53:11 minutes… — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2024

O Real Madrid bateu esta sexta-feira os turcos do Anadolu Efes na Euroliga, por 130-126, numa partida histórica que só ficou decidida após... quatro prolongamentos.Após o 81-81 no final do tempo regulamentar, começou-se a disputar uma autêntica série de tempos extras (91-91 e 102-102), com o vencedor a sair apenas num quarto e inédito prolongamento, num encontro em que Dzanan Musa destacou-se com 40 pontos.Para além do recorde de prolongamentos na competição, foi ainda o jogo onde uma equipa fez mais pontos e a partida com mais pontos em conjunto naquela que é a maior competição europeia de clubes. Já o atleta merengue Shane Larkin bateu o recorde de minutos num jogo, tendo atuado... 53 minutos.