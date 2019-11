Jogo histórico na Luz: siga o Benfica-Sporting em direto

É este sábado, às 14h00, no Pavilhão Fidelidade, que Benfica e Sporting se reencontram passados 24 anos e quase 9 meses – completa-se na terça-feira –, desde a última vez que se defrontaram para o Campeonato Nacional. Foi a 5 de fevereiro de 1995 que as duas equipas de Lisboa jogaram no antigo Pavilhão da Luz, com a vitória a sorrir ao Benfica (92-74).Esta época, o Sporting regressou ao principal campeonato português e, nesta 5ª jornada, surge na Luz na liderança da Liga Placard, em igualdade pontual com o FC Porto (8 pontos), enquanto o Benfica ocupa a terceira posição, depois da derrota na última ronda diante do FC Porto (87-79)."Esperamos um jogo difícil. O Sporting tem uma boa equipa, com bons jogadores. Já passaram quase 25 anos desde o último jogo e por isso estamos muito entusiasmados com esta partida", disse Micah Downs, extremo das águias, de 33 anos, na BTV.Do lado dos leões, é o treinador Luís Magalhães quem perspetiva esta histórica partida. "É um jogo especial, mas vale a mesma coisa. Os pontos conquistados são os mesmos. Naturalmente que é um dérbi e queremos muito vencer", disse na Sporting TV.