John Fields é a terceira contratação do basquetebol do Sporting

O poste norte-americano John Fields é a terceira contratação anunciada esta semana pelo Sporting, com o jogador, de 32 anos, a juntar-se aos compatriotas Shakir Smith e Jalen Henry.

"É muito bom vir para o Sporting, um dos maiores clubes em Portugal. Todos os jogadores querem jogar sempre com os melhores ao seu lado e nos maiores palcos. Estou ansioso por começar a disputar a primeira eliminatória da Liga dos Campeões", disse o jogador, citado pelo clube.

Na última época, Fields jogou na Oliveirense, antes de rumar ao Canadá, uma passagem que diz ter influenciado a sua vinda para o Sporting, por conhecer o país e o campeonato e com o objetivo de ser campeão nacional.

O Sporting prepara a sua segunda temporada no basquetebol, modalidade a que regressou em 2019/20, mas com a mesma a ser suspensa devido à covid-19 à 22.ª jornada, com os 'leões' na liderança.