Joma goza com a Nike após 'momento Hulk' de Mirotic

Deu que falar o 'momento Hulk' de Nikola Mirotic no duelo entre Barcelona e ASVEL Lyon-Villeurbanne, da Euroliga, quando o jogador dos catalães, insatisfeito com o árbitro, rasgou a sua camisola de forma incrível, quase como se de uma folha de papel se tratasse. Na altura houve quem tivesse questionado a qualidade do material e também quem tivesse aproveitado para promover os seus produtos... à conta dos concorrentes.





Foi o caso da espanhola JOMA, que nas redes sociais não perdeu a oportunidade para deixar uma bicada à toda-poderosa Nike, a marca que patrocina os catalães e que, de certa forma, ficou mal na fotografia por conta da excessiva força do gigante Mirotic. "Com razão o Barcelona queria a camisola do Unicaja. A nossa não se rasga", escreveu numa primeira instância a Joma, para depois acrescentar, com um 'tweet' no qual mostra o momento em que um jogador do Barça puxa a camisola de um elemento do Unicaja. "A camisola do Unicaja supera os controlos internos e os agarrões dos rivais".