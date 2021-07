José Barbosa é reforço do Benfica

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de José Barbosa para a equipa de basquetebol das águias. O internacional português, de 30 anos, representou a Oliveirense nas últimas cinco épocas e chega agora ao emblema da Luz, no qual promete trabalho e humildade.





"Seria muito fácil prometer vitórias, é disso que os clubes vivem, ainda mais o Benfica. Mas prometo o que consigo fazer, trabalhar, trabalhar diariamente, com humildade, não somos menos que ninguém nem mais que ninguém. Trabalhar com o compromisso pelo clube, os resultados vão sair no final do dia", começou por dizer à BTV.O base, que conta ainda com uma passagem pela Ovarense, vai reencontrar Norberto Alves , seu antigo treinador na formação de Oliveira de Azeméis."Nunca joguei num clube grande, mas joguei em dois grandes clubes, a AD Oliveirense e AD Ovarense, onde a exigência para ganhar é a mesma. Claro que já estou por dentro do que é essa pressão. No Benfica não será diferente, farei o máximo possível para que o clube regresse aos títulos internamente. Será essa a minha abordagem, conheço a maior parte do plantel. Estou disposto a ajudar a equipa o mais rapidamente possível", vincou Barbosa, que revelou ainda estar ansioso por jogar perante os adeptos dos encarnados.José Barbosa conta já com dois campeonatos nacionais, outras tantas Taças Hugo dos Santos e ainda uma Supertaça no currículo, todos eles ao serviço da Oliveirense.