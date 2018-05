Satisfeito pela vitória no segundo jogo das meias-finais do playoff diante do FC Porto , José Ricardo enalteceu a melhoria na atuação do Benfica, ainda que deixe claro que esta eliminatória será decidida "jogo a jogo"."Relativamente ao último jogo, o Benfica esteve bem melhor do ponto de vista das transições ofensivas. Conseguimos controlar melhor as tabelas, através de uma melhor presença no ressalto ofensivo. Em muito momentos, conseguimos ir buscar faltas. E tivemos a sorte do último triplo não ter sido concretizado pelo extremo norte-americano Will Sheehey. Agora, esperam-nos mais dois duelos muito difíceis no Dragão Caixa. Os jogos entre Benfica e FC Porto são assim, duros, intensos e sempre a correr. Isto decide-se jogo a jogo".

Autor: Lusa