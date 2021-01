José Silva desfalca Benfica nos "próximos meses"

José Silva vai parar nos "próximos meses", anunciou esta sexta-feira o Benfica em comunicado. De acordo com as águias, o extremo vai ser operado a uma lesão no polegar da mão direita.





O internacional português já tinha falhado os últimos jogos dos encarnados, sendo assim uma ausência de peso, pois trata-se de um dos principais 'atiradores' do conjunto orientado por Carlos Lisboa.