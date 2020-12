Jovem promessa norte-americana colapsa em jogo universitário

O jovem Keyontae Johnson, uma das estrelas dos Florida Gators, perdeu este sábado os sentidos durante o encontro com os Florida State Seminoles. A situação ocorreu nos instantes iniciais da partida, poucos segundos depois do jovem de 19 anos ter feito um afundanço e celebrado a jogada com os seus colegas de equipa.





A partida seguiu naquele momento para um desconto de tempo, altura na qual Johnson perdeu os sentidos, tendo de imediato sido atendido pelas equipas médicas presentes. Acabou por ser transportado de maca para o hospital local, isto enquanto os jogadores de ambas as equipas se juntavam num momento de apoio e de pânico enquanto esperavam novidades.Pouco se sabe sobre o seu estado e o que terá provocado o desmaio em pleno campo, mas o jornalista Ross Dellenger, da 'Sports Illustrated' adiantou há minutos que o jovem jogador está em estado crítico, mas estável. Por parte da sua equipa até agora apenas foi feito um comunicado. "O Keyontae Johnson foi transportado para o hospital local para observações e assim que possível iremos partilhar uma atualização sobre o seu estado", escreveram os Gators em comunicado.A partida acabaria por ser retomada, estando neste momento na segunda metade, com vantagem dos Seminoles.