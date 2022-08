Katarina Trehub e Darien Huff reforçam Benfica

A poste Katarina Trehub e a base Darien Huff são as mais recentes reforços da equipa feminina de basquetebol do Benfica, conforme anunciou esta sexta-feira o clube da Luz.Aos 24 anos, a jovem Katarina Trehub chega vinda do Pula Croatia, onde atuou durante grande parte da carreira. No entanto, a época passada não correu de feição. "Estive lesionada recentemente, por isso neste ano quero fazer melhor. Sei o quanto posso mostrar e fazer, por isso quero saltar muito, fazer lançamentos, jogar bom basquetebol em geral", afirmou em entrevista à BTV.Darien Huff, de 25 anos, com formação na Universidade de Charleston e com passagens pelas equipas alemãs do Gisa Lions e do Krofdorf Knights, é uma jogadora experimentada em vários campeonatos."Acho que o meu lançamento pode fazer a diferença, mas sou uma jogadora utilitária, por isso tudo o que me pedirem para fazer eu vou fazê-lo", subinhou a jogadora.As duas atletas dirigiram-se aos adeptos. "Estou feliz por estar aqui, ansiosa por começar a temporada", disse Darien Huff. "Mal posso esperar por vos conhecer. Vamos ter bons momentos juntos e espero que nos apoiem como o fizeram nos últimos anos", finalizou Trehub.