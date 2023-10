Keilanei Cooper reforça Benfica

A base Keilanei Cooper vai reforçar a equipa de basquetebol feminino do Benfica para a temporada de 2023/2024, anunciaram esta terça-feira os encarnados no seu site oficial.A jogadora norte-americana, de 24 anos, chega do Cangrejeros de Santurce (Porto Rico) e vai usar a camisola número 2."Desde 2013 que conheço o Benfica. Comecei a jogar futebol – foi o meu primeiro desporto – e estava muito familiarizada com o campeonato e com as equipas portuguesas. Quando soube que viria para cá, fiquei muito contente. Estou muito grata, só queria chegar aqui o mais depressa possível", revelou ao site oficial dos encarnados.