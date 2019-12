Kobe Bryant veste a pele de bom samaritano após assistir aparatoso acidente de viação

Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de todos os tempos de basquetebol, mostrou por que razão não é só um dos melhores entre as tabelas. O ex-basquetebolista norte-americano assistiu, esta sexta-feira, a um acidente de viação aparatoso, em Newport Beach, California, e não saiu do local até perceber se todos os envolvidos estavam bem fisicamente.





Kobe directing traffic after a major accident pic.twitter.com/XZjBYo8pmH — NBA RETWEET (@RTNBA) December 14, 2019

Enquanto os carros envolvidos no choque perturbavam a estrada, Kobe Bryant vestiu a pele de bom samaritano e ajudou ainda a sinalizar o trânsito, juntamente com a polícia presente no local.