Kyle Lowry falha Mundial de basquetebol

O base Kyle Lowry vai falhar o Mundial de 2019, por estar a recuperar de uma lesão no polegar esquerdo, anunciou na segunda-feira o jogador dos Toronto Raptors, campeões da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).





Lowry foi operado ao polegar esquerdo em julho e não recuperará a tempo de representar os Estados Unidos no Campeonato do Mundo de basquetebol, cuja fase final se vai realizar na China, entre 31 de agosto e 15 de setembro.O base é a segunda baixa na seleção norte-americana, campeã em título e treinada por Gregg Popovich, depois de o extremo-poste Marvin Bagley III ter anunciado que abdicaria de participar no torneio mundial para iniciar a preparação para a nova época na NBA ao serviço dos Sacramento Kings.