Lance polémico no FC Porto-Sporting: Morrison acertou no pescoço de Patton

Ainda no primeiro quarto do FC Porto-Sporting ( 70-71 ), um lance duro a envolver Mick Morrison e Joshua Patton. Durante um ataque dos leões, os jogadores estavam picados e, após um 'chega para lá' do interior verde e branco, o poste portista, quando se preparava para bloquear defensivamente após lançamento de Shakir Smith, acertou com o braço no pescoço de Patton.Os árbitro assinalaram falta antidesportiva, num lance em que Morrison arriscou a falta desqualificante.