Layshia Clarendon em nome da liberdade

Do basquetebol norte-americano chega-nos mais uma história interessante, desta feita com Layshia Clarendon, uma das estrelas das New York Liberty da WNBA e campeã mundial em 2018 pela seleção norte-americana, que realizou uma operação de remoção dos seios, de forma a inspirar outras pessoas que, tal como ela, se identifiquem como não binárias (sem um género específico).

A base de 29 anos, que tem médias de 7,3 pontos e 3 assistências em oito épocas na WNBA, está na linha da frente na luta pelos direitos e pela visibilidade das pessoas transgénero, tendo partilhado nas redes sociais as várias etapas até à operação delicada.

“Sinto-me livre. Quero que as pessoas transgénero saibam e vejam que sempre existimos e ninguém nos pode apagar. Quero que todos se lembrem que a minha liberdade é a liberdade de todos. Sinto-me livre e eufórica com o meu corpo, e quero todos os transgénero se revejam no meu ato, para acabar com essa grande quantidade de ódio, mitos e ignorância. É difícil expressar em palavras a sensação de ver o meu peito pela primeira vez sem seios, ver o meu peito da forma como sempre desejei”, descreveu Layshia Clarendon.

De referir que a WBNA apoiou totalmente esta ação da jogadora, que antes da cirurgia pediu informações à Liga para saber se podia continuar a competir.