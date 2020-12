Leão de volta após paragem de três semanas

A 9ª jornada da Liga Placard conta hoje com dois candidatos em ação: Benfica e Sporting. Os leões, que comandam a prova com mais um ponto do que Oliveirense e Benfica, viajam aos Açores para medirem forças com o Lusitânia, uma das equipas sensação do campeonato: ocupa o 6º posto, com apenas duas derrotas em sete jogos. Este será o regresso da formação leonina à competição após uma paragem de três semanas, devido aos compromissos das seleções e ao adiamento do clássico frente ao FC Porto. “Após tanto tempo sem jogar, estamos muito motivados, mas isso tanto pode ser bom como mau. O Lusitânia está bem, tem feito bons jogos e está a lutar para estar no playoff”, analisou o leão Francisco Amiel.

Na Luz, o Benfica recebe o penúltimo classificado, Esgueira. “Somos claramente favoritos”, admitiu o adjunto Nuno Ferreira, que só não pode contar com o lesionado Arnette Hallman.