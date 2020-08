Leão Travante Williams em entrevista a Record

Em entrevista a Record para ler na edição impressa deste sábado e no Record Premium, Travante Williams fala das ambições do Sporting para a nova temporada.





A grande figura do basquetebol leonino acredita que os leões vão continuar a ter uma equipa competente por lutar por todos os títulos em Portugal, e aborda ainda o regresso do clube às competições europeias, onde vai tentar entrar na fase de grupos da exigente Liga dos Campeões.No plano pessoal, Travante Williams, extremo de 27 anos que chegou a Portugal para representar a Oliveirense, revela o que mais gosta do nosso país e aborda um dos temas do momento: o racismo.