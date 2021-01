Leões mantêm o pleno na Liga Placard

O Sporting foi vencer este domingo ao terreno do Maia Basket, por 95-71, mantendo o pleno de triunfos na Liga Placard.





O líder do campeonato entrou forte e já vencia por 26-10 no final do primeiro período. Ao intervalo, os leões lideravam por 46-27. No segundo tempo, a formação orientada por Luís Magalhães não abrandou e fechou com um parcial de 30-23 o terceiro quarto. No derradeiro período, os leões geriram a vantagem, tendo a equipa da casa vencido esse quarto por 21-19.No capitulo individual, John Fields foi o melhor marcador do Sporting, autor de 18 pontos e sete ressaltos. Mas o MVP acabou por ser o português Cláudio Fonseca, com 17 pontos e 15 ressaltos e dois desarmes de lançamento.