Lesão afasta "alguns meses" Charlon Kloof da competição

O basquetebolista internacional holandês Charlon Kloof, base do FC Porto, vai ficar "alguns meses" afastado da competição, depois de ter sido operado na quarta-feira ao cotovelo direito.

O clube portuense indicou no site oficial que a "cirurgia correu conforme o previsto" e que Kloof, de 32 anos, terá hoje alta hospitalar, iniciando um "longo processo de recuperação".

O base sofreu uma "rotura do tendão distal do tricep do cotovelo direito", no encontro entre o FC Porto e os franceses do Cholet, da terceira jornada do Grupo I da segunda fase da Taça da Europa, disputado na terça-feira, que a equipa 'azul e branca' venceu por 99-78.