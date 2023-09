Letónia acaba Mundial de basquetebol no quinto lugar

A Letónia assegurou esta sábado na sua primeira presença o quinto lugar do Mundial de basquetebol, ao vencer por 98-63 a Lituânia, terceira em 2010, enquanto a Eslovénia, de Luka Doncic, assegurou o sétimo posto, ao bater a Itália.

No jogo de atribuição do quinto lugar, Arturs Kurucs assinou 20 pontos e 17 assistências e Rolands Smits conseguiu 17 pontos, na consagração da seleção letã, que foi eliminada nos quartos de final pela finalista Alemanha.

A Letónia consolidou a sua vantagem com praticamente metade dos pontos conseguidos através de lançamentros triplos, com 48, contra 15 dos lituanos, que tiveram Rokas Jokubaitis, com 16, e Jonas Valanciunas, com 15, como melhores marcadores.

Com o sexto lugar final, a Lituânia alcançou a sua sexta melhor classificação em Mundiais de basquetebol, depois do terceiro lugar em 2010 e do quarto em 2014.

Já a Eslovénia igualou o sétimo posto obtido na sua última presença, que remontava a 2014, ao vencer por 89-85 a Itália, com Luka Doncic, a 'estrela' dos Dallas Mavericks, a somar 29 pontos, 10 ressaltos e oito assistências.

Para o triunfo esloveno, contribuíram ainda Mike Tobey, com 12 pontos, e Zoran Dragic, com 10, enquanto Marco Spissu foi o principal pontuador da Itália, com 22, à frente de Simone Fontecchio (16) e Achille Polonara (13).

O encontro que relegou a seleção italiana para o oitavo lugar, na sua 10.ª presença em Mundiais, nos quais conta com as quartas posições em 1970 e 1978, marcou ainda a despedida do veterano capitão Gigi Datome.

A 19.ª edição do Mundial de basquetebol, disputado nas Filipinas, no Japão e na Indonésia, termina no domingo, com a inédita final entre as europeias Alemanha e Sérvia, em Manila, nas Filipinas, a partir das 13:40 (horas em Lisboa), pouco depois de Estados Unidos e Canadá se defrontarem pelo terceiro lugar, às 09:30.

Alemanha ou Sérvia vão suceder à Espanha no historial, que é liderado por Estados Unidos e Jugoslávia, com cinco títulos cada, à frente da União Soviética, que conta três. Brasil e Espanha venceram dois títulos cada, enquanto a Argentina detém um.

Os germânicos, que tinham como melhor resultado o terceiro lugar em 2002, então liderados por Dirk Nowitzki, superiorizaram-se aos Estados Unidos, por 113-111, e asseguraram que vai haver um novo campeão do mundo, uma vez que vão jogar com a Sérvia, finalista em 2014, que afastou o Canadá, por 95-86.