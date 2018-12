Líder Benfica com teste açoriano

Com as quatro equipas apuradas para a Taça Hugo dos Santos já conhecidas (Benfica, Oliveirense, FC Porto e Ovarense), as atenções da Liga Placard viram-se, a partir de hoje, para a luta por um lugar entre os seis primeiros, no final da 2ª volta, os quais apuram diretamente para a 2ª fase da competição, que arranca a 23 de março, e depois para o playoff, que se inicia a 11 de maio.

O Benfica, líder invicto, desloca-se aos Açores para defrontar o Terceira Basket, em jogo da 12ª jornada, a primeira da 2ª volta. O poste espanhol Xavi Rey prepara-se para cumprir o 3º jogo na Liga – só defrontou Ovarense e Illiabum -, depois de dois meses afastado devido a uma rotura muscular. "Tenho-me sentido bem. Vou devagar, mas cada dia estou melhor. Espero continuar assim, para poder jogar mais minutos", começou por dizer Xavier Rey, na BTV. Sobre o confronto com o Terceira, recorda o jogo da 1ª jornada na Luz, em que o Benfica venceu por 82-65, mas no final do 3º período dispunha apenas de uma vantagem de 9 pontos (64-55). "É um jogo que não é fácil. No encontro da 1ª volta foi bastante difícil e, agora, com uma viagem mais longa do que o normal será mais complicado. Mas estamos concentrados e a preparar bem o encontro para trazer um bom resultado", avisou.

Refira-se que as águias viajam para os Açores privados de três internacionais portugueses devido a lesões: Arnette Hallman, Tomás Barroso e Cláudio Fonseca.

Entretanto, o FC Porto, depois de cinco vitórias consecutivas que valeram a qualificação para a Taça Hugo dos Santos, viaja até ao Algarve para defrontar o Imortal, equipa que estreou na última ronda o ex-benfiquista Quentin Snider, que somou 30 pontos no triunfo sobre o Lusitânia. António Monteiro realça o período positivo dos dragões antes do confronto em Albufeira. "O Imortal melhorou muito após a contratação de novos jogadores. Mas estamos numa boa onda. Com a saída da Europa temos mais tempo para preparar os jogos", disse o extremo portista.

Shane DaRosa alerta para o valor da equipa portista. "O FC Porto sempre foi forte. Eles estão a provar que são uma equipa com maior experiência e por isso são um dos maiores candidatos", afirmou o base algarvio ao site da FPB.

Já o campeão nacional, a Oliveirense, atual segunda classificada, visita o Funchal para defrontar o lanterna-vermelha CAB Madeira.