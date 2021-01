Líder Sporting entra no novo ano a ganhar

O Sporting recebeu e venceu este sábado a Ovarense, por 89-58, em partida a contar para 12.ª jornada da Liga Placard. Com este resultado, os leões seguem na liderança da Liga Placard, só com triunfos na prova.





O melhor marcador da partida foi o poste John Fields, com 16 pontos. Do lado do emblema de Ovar, Rodrigo Soeiro destacou-se com 12 pontos.Sporting e Ovarense voltam a medir forças este domingo, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, outra vez no Pavilhão João Rocha.

Parciais: 21-9;25-17;21-14; 22-18