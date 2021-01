Líder Sporting mantém o pleno

Em partida contar para a 14.ª jornada da Liga Placard, o Sporting recebeu e venceu o Galitos por 99-61.

No Pavilhão João Rocha, os leões entraram a todo o gás e, com um primeiro período arrasador (32-5), colocou-se logo com uma vantagem importante.





O conjunto do Barreiro ainda viria a ganhar o segundo parcial (24-21), só que a formação liderada por Luís Magalhães voltou a superiorizar-se na segunda parte, vencendo os restantes parciais: 25-20 e 21-12.A nível individual, Cláudio Fonseca foi o melhor marcador dos leões, com 22 pontos. Do lado do Galitos, Rozelle Nix evidenciou-se com 17 pontos.O Sporting segue isolado na liderança do campeonato, só com vitórias.