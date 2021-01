Líder Sporting mantém o pleno na Liga Placard

O Sporting recebeu e venceu esta sexta-feira o CAB Madeira, por 104-69, em partida a contar para a 16ª jornada da Liga Placard. Com este triunfo, os leões seguem no comando do campeonato, só com vitórias na prova.





O encontro no Pavilhão João Rocha assinalou a estreia de Micah Downs (ex-Benfica), que contribuiu com 5 pontos. John Fields e James Ellisor (MVP), ambos com 19 pontos, foram os melhores marcadores leoninos. Do lado dos madeirenses, Paul Jorgensen destacou-se com 16 pontos.Na próxima semana, o Sporting entra em ação na FIBA Europe Cup, na 'bolha' em Wloclawek, na Polónia. Os leões estão inseridos no grupo C e vão defrontar o Ironi Ness Ziona BC (Israel), a 26 de janeiro, o Szolnoki Olajbányász (Hungria), no dia 28, e com o BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (Polónia), no dia seguinte.