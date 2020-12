Líder Sporting vence Esgueira

O Sporting foi, na tarde deste sábado, vencer (83-70) no reduto do Esgueira, mantendo a liderança e invencibilidade na Liga Placard, após jogo da 11ª jornada.



Os leões dominaram do primeiro ao último minuto, somando a 10.ª vitória em outros tantos encontros, com destaques individuais para James Ellisor (23 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências), bem secundado por Diogo Ventura (15 p), Cláudio Fonseca (12) e Bailey Fields (10).