Liga Betclic: Imortal vence em Guimarães e chega à liderança

O Imortal subiu esta quinta-feira à liderança da Liga Betclic, depois de ter ido vencer ao terreno do V. Guimarães, por 77-74, na 5.ª jornada. O grande destaque da partida foi Fábio Lima, que brilhou com 30 pontos.



E no segundo lugar e também com nove pontos está agora o Lusitânia que, com Jacob Gibson em evidência (21 pontos), bateu a Oliveirense, nos Açores, por 81-74.



Recorde-se que o FC Porto visita na sexta-feira o CD Póvoa, em vésperas do clássico frente ao Benfica, no domingo.



Resultados da 5.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Imortal, 74-77

Ovarense - Académica, 92-87

Illiabum - CAB Madeira, 69-58

Lusitânia - Oliveirense, 81-74

Póvoa AC- FC Porto, sexta-feira (20h00)

Benfica - Sporting, adiado