Liga dos Campeões: Benfica alcança triunfo histórico em casa do Manresa

O Benfica voltou a fazer história na Liga dos Campeões de basquetebol. Na primeira vez que disputa a fase de grupos desta prova, os encarnados foram até à Catalunha e derrotaram o BAXI Manresa, finalista derrotado da última edição, por 92-82. Um feito tremendo, na medida em que o adversário integra a Liga ACB, de Espanha, considerada a melhor na Europa - isto embora esta época o Manresa esteja uns furos abaixo, ocupando o penúltimo lugar da prova.A formação de Norberto Alves esteve o jogo praticamente todo na liderança e chegou mesmo a dispor de um avanço de 15 pontos, ao intervalo (33-48). O conjunto catalão respondeu e aproximou-se na segunda parte mas os campeões portugueses conseguiram segurar a vantagem, somando o terceiro triunfo em quatro jornadas no grupo F. Um triunfo que permite igualar no topo o adversário de hoje e com quem o Benfica tinha perdido em casa (78-97). No entanto, é o Manresa quem está em primeiro, pois venceu em Lisboa com uma diferença de pontos maior. De referir que os primeiros classificados de cada um dos 8 grupos apuram-se diretamente para os oitavos de final, ao passo que os segundos e terceiros terão de disputar um play-in para lá chegar.Aaron Broussard (23 pontos e 4 ressaltos), Ivan Almeida (13 pontos e 9 ressaltos) e Toney Douglas (17 pontos e 6 assistências) estiveram em destaque nas águias. O Benfica volta a jogar nesta prova a 6 de dezembro, recebendo o VEF Riga, equipa que derrotou na primeira volta, na Letónia. Ou seja, ganhou as três partidas fora de casa neste grupo.