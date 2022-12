Liga dos Campeões: Benfica perde em casa e segue para o 'playin'

O Benfica foi esta terça-feira derrotado pelos franceses do Limoges, por 79-59, na 6.ª e última jornada do Grupo F da Liga dos Campeões. Com este resultado, as águias descem ao segundo lugar (Manresa venceu em Riga por 82-80 e acabou na liderança) e falham o acesso direto à próxima fase da competição, tendo de ir disputar um playin para chegar aos 16 melhores da Champions.

O Benfica entrou a todo o gás e obrigou o técnico dos franceses a parar o jogo aos 17-12, fruto do bom início da formação comandada por Norberto Alves. Terrell Carter, com 13 pontos, dominava no ataque. Os franceses reagiram após a paragem e o primeiro quarto terminou empatado (17-17), com o presidente Rui Costa bem atento na bancada, assim como o selecionador nacional Mário Gomes.

No segundo quarto, o Benfica ganhou uma preciosa vantagem de cinco pontos (24-19) e depois de sete (29-22), com José Silva a converter o primeiro triplo das águias no encontro. O técnico do Limoges não gostava do que via e mandou parar o jogo a cinco minutos do intervalo, já sem Grayon Graves que saiu com queixas nas costas. Com Carter já com três faltas, Norberto Alves teve de apostar mais no poste alemão Zirbes e o rendimento ofensivo debaixo das tabelas não abrandou e as águias chegaram aos nove pontos de vantagem (37-28), fruto de um triplo de Betinho Gomes, que depois brilhou na defesa com um fantástico desarme de lançamento. Até ao descanso, Toney Douglas colocou o Benfica na frente por inéditos 10 pontos (40-30) e a equipa portuguesa foi para o intervalo a ganhar por 40-32, num quarto em que dominou por 23-15.

O segundo tempo arrancou com uma grande entrada dos franceses, que fizeram um parcial de 7-0 e encostaram-se ao marcador (40-39). A reviravolta aconteceu logo depois, com Hawkins a colocar o Limoges na frente por 44-42, obrigando Norberto Alves a parar logo a partida, uma vez que o adversário fez um parcial de 12-2. Mas o Benfica estava perdido em campo nesta fase e não conseguia arranjar soluções para travar o Limoges que, com um parcial incrível de 25-5 neste terceiro quarto, entrou no último período na frente por inesperados 12 pontos de diferença (57-45).

Com os índices de confiança reduzidos, o Benfica foi tentando reagir no quarto período mas o Limoges não baixou a guarda e atingiu os 20 pontos de vantagem (65-45). As águias ainda diminuíram para 14 pontos de diferença (52-66) mas o Limoges respondeu de imediato e voltou às duas dezenas de pontos de vantagem (73-52).

A nível individual, Terrell Carter terminou como melhor marcador das águias (15 pontos). Do lado francês, Bryce Jones foi o MVP com 26 pontos. Veja a ficha aqui.



A próxima fase da Liga dos Campeões reúne as melhores 16 equipas (aos vencedores dos grupos juntam-se os oito vencedores do playin), divididas em quatro grupos: os primeiros e segundos classificados seguem depois para os quartos de final.



Para chegar à segunda fase de grupos da Champions, o Benfica terá agora de disputar o playin no arranque de janeiro, entre os segundos e terceiros classificados. Como ficou em segundo lugar do Grupo F, o Benfica vai defrontar os turcos do Darüssafaka, de Istambul: o primeiro jogo disputa-se a 3/4 de janeiro na Luz e o segundo a 10/11 de janeiro. Se houver necessidade de um terceiro duelo de desempate, o Benfica tem fator-casa a 17/18 de janeiro.



O próximo jogo das águias está agendado para sexta-feira, na receção ao FC Porto.