Liga dos Campeões: Benfica perde primeiro jogo do playin na Luz

O Benfica perdeu esta quarta-feira na receção aos turcos do Darüssafaka, por 89-76, no primeiro jogo do playin de acesso à segunda fase de grupos da Liga dos Campeões, onde estarão reunidas as 16 melhores equipas da prova. Numa eliminatória decidida à melhor de três partidas, as águias visitam agora Istambul na próxima semana (dia 11) no segundo jogo da série, onde estão obrigadas a ganhar para garantirem um terceiro e último duelo que será disputado na Luz.O Benfica entrou de forma irregular na partida, com os turcos a ganharam rapidamente uma vantagem de oito pontos nos minutos iniciais. As águias reagiram, encurtaram para apenas três a desvantagem (14-17) mas o Darüssafaka voltou a disparar no marcador e fechou o primeiro quarto na frente por 11 pontos (27-16).O segundo quarto arrancou como o primeiro, ou seja, com o Benfica a sentir muitas dificuldades para equilibrar o jogo. Os turcos não abrandaram o ritmo e dilataram a vantagem para 18 pontos de diferença (20-38). Nesta altura era difícil disfarçar a frustração vermelha de não conseguir discutir o jogo frente a equipa favorita neste playin, como demonstrou Ben Romdhane a receber uma falta técnica por protestos com a arbitragem. O público da Luz pedia reação imediata e os jogadores corresponderam com dois roubos de bola em jogadas consecutivas e receberam ovação dos adeptos, que viram depois a sua equipa mostrar mais energia e encurtar a desvantagem para 8 pontos (30-38) a 3 minutos do intervalo, após parcial de 10-0. Os turnovers do emblema turco começaram a aparecer com mais frequência... mas o Benfica não deu seguimento ao seu bom momento, e aproveitou o Darüssufaka para voltar a construir uma vantagem tranquila de 15 pontos (45-30). Ao intervalo, a formação portuguesa perdia por 47-35, com Toney Douglas a destacar-se com 12 pontos.No reatamento da partida, o Benfica procurou baixar a desvantagem da casa da dezena mas não estava fácil, pois os turcos mantinham a boa eficácia ofensiva e a agressividade defensiva. Apesar do jogo ficar mais fluído, o Darüssafaka controlava o marcador (61-46). No ataque do Benfica, o influente Toney Douglas dava o mote mas precisava de ajuda de mais companheiros: a meio do terceiro quarto atingiu os 21 pontos, com Broussard a ser o segundo melhor marcador com apenas sete. E a dois minutos do final do quarto, um triplo de José Silva colocou o Benfica atrás por nove (55-64), dando esperança aos benfiquistas. Mas tal como tinha acontecido, sempre que as águias se aproximavam do adversário, despertava o 'alarme' turco e, num ápice, o Benfica deixou-se surpreender e terminou o terceiro período atrás por 15 pontos (57-72).No quarto e derradeiro período, o Benfica aplicou todas as suas energias mas o emblema turco, que tinha muitos adeptos na Luz, não abrandava e geria a tranquila vantagem de 17 pontos (76-59). As águias encurtaram para onze pontos (68-79) mas não evitaram a derrota na Luz, numa partida com várias picardias nos minutos finais, que resultaram em técnicas para ambas as formações.A nível individual (veja a ficha do jogo aqui ), Toney Douglas terminou como melhor marcador, com 24 pontos.Antes do encontro na Turquia, a 11 de janeiro, o Benfica defronta a Ovarense no sábado, a contar para o campeonato nacional.