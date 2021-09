Liga dos Campeões: Sporting eliminado na fase de qualificação

O Sporting foi esta segunda-feira eliminado da fase de qualificação da Liga dos Campeões, ao ser derrotado na Estónia frente aos anfitriões BC Kalev/Cramo, por 69-86, no duelo dos quartos-de-final desta fase de apuramento.





Num encontro muito complicado para o campeão nacional, a equipa da casa dominou praticamente toda a partida. Ao intervalo, o Sporting perdia por 42-27, com o BC Kalev/Cramo a manter as distâncias na segunda parte. A nível individual, Travante Williams foi de longe o maior destaque dos leões. O extremo terminou com 26 pontos, sete ressaltos e três assistências. Números insuficientes para colocar o Sporting na rota do apuramento para a exigente Liga dos Campeões.Apesar desta eliminação, o Sporting vai competir nas provas europeias em 2021/22, mas na FIBA Europe Cup, onde ficará integrado no Grupo F, com os gregos do Ionikos, os belgas do Giants Antuérpia e ainda uma equipa a definir.: 18-20, 9-22, 14-23 e 28-21