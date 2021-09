Lisboa acolhe a FIBA 3x3 Europe Cup em sub-17

O Ocean Campus, em Pedrouços (Lisboa), vai acolher, entre os próximos dias 17 e 19, a FIBA 3x3 Europe Cup em sub-17. O evento, que Portugal recebe pela primeira vez, conta com a presença das 24 melhores formações da Europa (12 femininas e 12 masculinas), onde se incluem as Seleções Nacionais masculina e feminina neste escalão.





As 12 equipas são divididas em quatro grupos de três, cada uma disputando por isso dois encontros. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos de final.A Seleção Nacional feminina será a primeira a entrar em ação, já esta sexta-feira, primeiro diante da Hungria (18h55) e depois medindo forças com a França (20h20). A formação masculina começa no sábado, com duelos diante da Lituânia (19h20) e Alemanha (21h10).O evento contará com diferentes momentos de entretenimento, como o grupo internacional Dunking Devils, espetáculos de beatbox ou uma atuação de afundanços. O evento é aberto ao público e pode ser acompanhado dentro do recinto - tem capacidade para 300 pessoas (50% da capacidade total devido às normas da DGS) - ou na fun zone. Terá também transmissão na FPBTV. Refira-se que, em simultâneo com o FIBA Europe Cup, irá decorrer mais uma etapa do Circuito Nacional de 3x3, com torneios na vertente feminina e masculina nos escalões de sub-13, sub-15 e sub-17.