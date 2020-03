Luís Magalhães: «É o momento mais estranho da minha carreira»

"É o momento mais estranho da minha carreira e também é algo novo para todos. Temos todos de nos adaptar a esta situação, ver quando isto acaba e estar confiantes no futuro". O treinador do Sporting, Luís Magalhães, conta com uma longa carreira ligada à modalidade, mas vincou que nunca havia vivido o momento que está a viver, por conta da pandemia do novo coronavírus.





O treinador do basquetebol leonino explicou à Sporting TV que o plantel às suas ordens está expectante quanto ao retomar dos trabalhos ainda esta temporada. "Está tudo parado e os atletas estão todos em casa. Temos de aguentar até novas ordens. A esperança é sempre a última a morrer, mas com as notícias que estamos a ver, não me parece que esta época ainda seja possível fazer o que quer que seja", vincou.Magalhães considerou que a Federação Portuguesa de Basquetebol deveria ter um papel ativo para o futuro da modalidade. "Temos visto as provas a serem canceladas e adiadas. Por isso, era importante que a Federação tomasse a iniciativa para os clubes ainda pouparem algum dinheiro esta época e puderem preparar a próxima com mais sentido", sustentou o técnico, de 61 anos.