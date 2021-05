Luís Magalhães: «Foram melhores que nós no lançamento de um, dois e três pontos»

O FC Porto venceu este domingo o Sporting por 81-69 no jogo 2 da final da Liga Placard. Com este triunfo no Pavilhão João Rocha, os dragões empatam a eliminatória (1-1) e confirmam a primeira derrota dos verdes e brancos no seu reduto esta temporada.





Em declarações no final da partida, o treinador do leões, Luís Magalhães, destaca a eficácia da equipa do FC Porto na partida: "Um jogo intenso, de playoff, em que o FC Porto esteve melhor num dos aspetos decisivos do jogo, que é no momento de lançar ao cesto. Foram melhores que nós no lançamento de um, dois e três pontos. Reside aí a razão da derrota", analisa o técnico dos dragões."O objetivo do Sporting é ser campeão. Quem está numa final de playoff, o objetivo das duas equipas é ser campeão. Eram 14 equipas que começaram a competição, só duas é que, neste momento, lutam pelo título. Estamos satisfeitos por estar nesta final e tudo vamos fazer para trazer o título, que foge ao Sporting há muitos anos. Vamos ver quem é mais forte.", concluiu Luís Magalhães.