Luís Magalhães: «O futuro no campeonato a Deus pertence»

O Sporting venceu (78-89) o FC Porto, no Dragão Arena, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Placard, passando agora a liderar a tabela classificativa com conjunto com o Benfica e com os dragões, todos com 21 pontos.





No final do encontro, Luís Magalhães, treinador do Sporting, afirmou que a partida frente aos azuis e brancos foi uma "excelente propaganda para o basquetebol" português, referindo que a equipa leonina destacou-se mais no encontro já perto do final do terceiro período."Foi uma partida muito bem disputada e uma excelente jornada de propaganda para o basquetebol. O jogo foi quase sempre equilibrado, mas entre o final do terceiro e o início do quarto período fugimos um bocado. Depois conseguimos gerir a vantagem angariada com a qualidade e experiência dos jogadores e vencer com toda a justiça", frisou o técnico dos leões.

"Há dois campeonatos e, fundamentalmente, poucos jogos. Neste momento, o basquetebol é uma modalidade de treino em Portugal. Fizemos um estudo e vimos que os iniciados da associação de Lisboa tinham mais jogos do que as equipas do campeonato. Temos de fazer mais jogos para passar a ser uma modalidade de treino e de jogo."



Futuro no campeonato e as lesões

"O futuro no campeonato a Deus pertence. Tem havido muitas lesões, que são a parte negativa deste campeonato, e esperemos que parem por aqui", finalizou.