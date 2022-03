Luís Magalhães resignado: «O Benfica foi melhor e não há nada mais a dizer»

Luís Magalhães reconheceu que a derrota do Sporting ante o rival se deveu ao mérito do Benfica. Na análise à partida, o treinador leonino deixou claro, ainda assim, que há muito por jogar."Não gostei de ver a derrota do Sporting mas o Benfica teve muito mérito. Foi melhor do que nós na percentagem de lançamentos e ainda foi melhor no ressalto ofensivo. Houve jogadores que entraram bem mas claudicaram. O Benfica foi melhor e não há nada a dizer a mais. Há muito para jogar, vamos ver o que conseguimos fazer atendendo às limitações que temos", reiterou o treinador dos leões à Sporting TV.