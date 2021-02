Luís Magalhães: «Sabíamos que o FC Porto não ia entregar o jogo»

Luís Magalhães foi breve nas palavras após perder a final da Taça Hugo dos Santos frente ao FC Porto e apontou as baixas percentagens de lançamento como a principal falha do Sporting.





"Esta derrota explica-se porque estamos a jogar contra o FC Porto. É um adversário forte e sabíamos que não ia entregar o jogo. Tínhamos de saber gerir melhor as posses de bola. Não fomos fortes no capítulo do lançamento, fizemos percentagens fracas e foi aí que acabámos por perder o jogo", atirou o treinador.