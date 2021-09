Luís Magalhães: «Trabalhando forte e feio é possível ganhar mais do que perder»

Luís Magalhães destacou o aspeto defensivo do Sporting, após o triunfo (74-64) sobre o Imortal que valeu a Supertaça aos leões.





"É a minha nona Supertaça, a primeira para o Sporting e nem sabia que era a primeira. Ligo pouco a essas coisas, ligo realmente a ganhar e trabalhamos muito e com muito afinco para poder ganhar. Consegui convencer os jogadores que trabalhando forte e feio é possível ganhar mais do que perder. Felizmente correu bem e os melhores jogadores conseguiram carregar a equipa com aquilo que é o essencial e a imagem de marca da equipa: a defesa. Obrigar a equipa do Imortal a fazer 64 pontos foi muito bom e garantiu-nos a vitória", começou por referir o treinador dos verdes e brancos, no final do encontro que se disputou em Sines.

"As Supertaças têm uma característica muito interessante, que é o facto de se jogar no início da época e as equipas não estão ainda no seu melhor. Naturalmente não jogamos sozinhos, o Imortal teve valor, acertou mais do que nós os lançamentos exteriores e conseguiu fazer-nos correr atrás do resultado. Mas temos confiança nos jogadores, os jogadores têm confiança na equipa técnica, confiamos uns nos outros, sabíamos que no momento certo poderíamos dar a volta e, felizmente, foi isso que aconteceu. Costumamos dizer que ganhar só traz vantagens e esse é o nosso princípio", vincou.