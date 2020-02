Luís Magalhães: «Vamos à frente com todo o mérito»

Momentos após o triunfo por 81-75 na receção ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga Placard, Luís Magalhães, treinador do Sporting, rasgou largos elogios à exibição dos seus jogadores diante do rival lisboeta, afirmando que os leões lideram agora o campeonato nacional de basquetebol "com todo o mérito".





"A desvantagem é grande em relação à equipa do Benfica. Os jogadores são uns perfeitos heróis. O Benfica tem um plantel recheado de excelentes jogadores e muitos dos nossos jogadores não estão habituados a estes ambientes. A primeira parte serviu para acalmar os jogadores e a segunda para desenvolver o nosso jogo. Foi isso que nos permitiu ganhar", apontou o técnico leonino, no final do encontro."Neste momento, vamos à frente com todo o mérito. Os jogadores são excelentes profissionais, trabalham muito e bem. Têm-me surpreendido pela positiva. Nós pensamos um jogo de cada vez. Vamos continuar o nosso trabalho, chegar ao próximo jogo e tentar ganhar, como temos feito desde o início da época.""Tivemos de corrigir aquilo que não estávamos a fazer bem. O plano de jogo não estava a sair como tínhamos definido e havia algum nervosismo. Quando a emoção começa a falar mais alto que a razão, acontecem erros. Chamei a atenção dos jogadores e depois conseguimos pôr o Benfica a marcar muito menos pontos. Os jogadores conseguiram desempenhar muito bem o papel deles.""O Sporting tem dado uma lufada de ar fresco ao basquetebol português. Quem delineou a ideia deste projeto, ao fazer voltar o basquetebol ao Sporting, tem todo o mérito e está a colher os frutos. Todas as vitórias do Sporting têm por base a defesa e esta não fugiu à regra.""O Travante [Williams] é um excelente jogador. O Sporting foi buscá-lo precisamente para isto. É um jogador de grandes jogos", concluiu.