Luís Modesto abandona comando do Imortal

O treinador Luís Modesto já não é o responsável pela equipa de basquetebol do Imortal, depois do seu pedido de demissão ter sido aceite pela direção do clube de Albufeira. O adjunto Paulo Sérgio também sai."Os dois técnicos da equipa sénior masculina transmitiram a sua intenção de se demitirem das funções que exerciam, pedido ao qual o clube acedeu com efeitos imediatos", revelou o Imortal Basket, em comunicado, agradecendo "toda a dedicação e trabalho dos dois técnicos em prol do clube nos últimos anos", além de desejar "as maiores felicidades pessoais e profissionais a ambos".O Imortal é quarto classificado no grupo B da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, tendo como grande objetivo a permanência. Os albufeirenses estão apurados para as meias-finais da Taça de Portugal.