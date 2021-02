Luís Modesto: «Cérebro não funcionou como queríamos na parte final»

Na análise ao desaire diante do Sporting, que ditou o adeus do Imortal à Taça Hugo dos Santos nas meias-finais, Luís Modesto assumiu que os últimos tempos não foram fáceis nos algarvios, devido a casos de Covid-19 que obrigaram à paragem nos treinos. Uma situação que, explica, complicou bastante a missão da sua equipa.



"Estivemos 14 dias parados, devido a seis jogadores e eu próprio infetados com covid-19 e, por decisão do delegado de saúde, mesmo os jogadores que não estavam infetados foram obrigados a parar. Retomámos os treinos na terça-feira e dois jogadores só o fizeram ontem [sexta-feira]. Não entrámos como queríamos e tínhamos preparado, mas mesmo assim não deixámos o Sporting ganhar grande vantagem. Conseguimos ganhar dois períodos, mas na parte final, penso que por causa do físico, tomámos muitas decisões erradas, o cérebro não funcionou como queríamos e frente a uma equipa como o Sporting essas más decisões pagam-se caro", assumiu.