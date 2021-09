Luís Modesto: «Jogadores demonstraram que têm qualidade para se baterem com equipas com mais potencial»

Apesar do desaire frente ao Sporting na Supertaça, Luís Modesto deu os parabéns aos seus jogadores pela exibição e considerou que os 'turnovers' foram o factor decisivo para o desfecho do encontro.





"Os jogadores estão de parabéns, demonstraram que têm qualidade para nos podermos bater com as equipas com mais potencial, como é o caso do Sporting. Durante a primeira parte, sobretudo nos primeiros 15 minutos, conseguimos defender muito bem e fazer aquilo que tínhamos planeado. Deixámos o Sporting ir para o intervalo com o resultado mais equilibrado, em que íamos a ganhar só por um ponto. Na segunda parte deixámos o Sporting fugir um bocadinho no resultado, acumulámos muitos 'turnovers' e penso que esse foi o fator determinante no jogo, bem como o número reduzido de assistências que fizemos no ataque", começou por dizer o treinador do Imortal, no final do jogo."Dissemos aos jogadores que tínhamos de entrar muito fortes no terceiro período, porque o Sporting de certeza que queria reverter o resultado. Não conseguimos entrar tão forte como desejávamos, não tomámos as melhores decisões no ataque, acumulando com alguns 'turnovers' que deram posses de bola para o Sporting sem ser mérito da defesa - por demérito nosso -, e esses erros contra equipas com a qualidade do Sporting pagam-se caro.""O nosso objetivo é novamente fazer uma boa época, que, para nós, é terminar a primeira fase nos primeiros seis lugares, que nos garante à partida a não descida de divisão. É sempre complicado comparar com a época anterior porque a equipa é diferente, são muitos jogadores novos, temos de integrá-los e hoje deram uma boa resposta. Estamos longe ainda do nosso melhor, o que é normal, mas tudo iremos fazer para estar em todos os pontos altos do basquetebol português e irmos o mais longe possível", finalizou.