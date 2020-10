Lusitânia bate Barreirense na única exceção à regra do Governo

Com todas as modalidades coletivas de pavilhão suspensas, o Lusitânia-Barreirense de ontem foi a exceção à regra desejada pelo Governo como forma de controlar a pandemia. A turma açoriana bateu (87-67) a do Barreiro e subiu, à condição, ao comando da Liga Placard, em jogo da 4ª ronda. O duelo não deveria ter-se realizado, mas a equipa forasteira e os juízes já tinham viajado para o arquipélago antes da decisão do Executivo.

O Lusitânia chegou ao intervalo em vantagem (35-31), arrancando para um 3º período avassalador (30-19) que acabou com a resistência do Barreirense. Rasaq Yussuf (19 pontos e 15 ressaltos) e Kyle Mallers (18 p.) destacaram-se pelos açorianos, enquanto Richaud Gittens (20 p.) rumou contra a corrente.