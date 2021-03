Luz a ferver com o dérbi entre Benfica e Sporting

O Benfica vai colocar hoje (19h) o Sporting à prova, na Luz, em jogo da 23ª jornada da Liga Placard, que prossegue no domingo, depois de ontem o CAB Madeira vencer (100-89) em Guimarães e a Ovarense triunfar (85-73) no recinto do Esgueira. Trata-se de mais um dérbi, com as águias motivadas após cinco vitórias seguidas, enquanto os leões defendem a liderança.

O poste das águias, Eric Coleman, está de sobreaviso: “O Sporting é equipa complicada, não tem muitas derrotas, mas o importante é focarmo-nos no nosso crescimento, tendo melhorado onde tínhamos de melhorar o nosso jogo”, disse à BTV. “Faltam apenas quatro jogos para terminar a fase regular. São para ganhar. O próximo adversário é o Sporting e estamos motivados, também por ser um dérbi. Será um jogo intenso.”

Já o extremo dos leões, Travante Williams, também sabe da importância do dérbi: “Estamos sólidos. Temos trabalhado e o treinador tem-nos preparado para fazermos um bom jogo. Queremos ir para os playoffs no primeiro lugar para termos a vantagem de jogar em casa, que nos deixa mais confortáveis. O Benfica tem bons jogadores, mas é nestes momentos que jogo o meu melhor basquetebol”, frisou à Sporting TV.