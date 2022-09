Maik Zirbes é reforço do Benfica

Maik Zirbes é reforço da equipa de basquetebol do Benfica, conforme anunciou esta quinta-feira, o clube da Luz."Já conhecia o Benfica e, para ser honesto, não sabia que era tão grande. Estou muito feliz por estar aqui", disse em declarações à BTV, onde recordou o passado."Já joguei em muitas competições, isso pode ajudar. Sei o que posso dar à equipa. Sou um poste, gosto de fazer tudo pela equipa. Sou um jogador físico. Não preciso de marcar 20 ou 30 pontos, apenas quero fazer tudo pela equipa para ganhar jogos e títulos", sublinhou o jogador alemão, de 32 anos.Na Alemanha, entre as passagens pelo Brose Bamberg e o Bayern Munique (onde atuou entre 2017 e 2018), foi eleito cinco vezes para o "All Star Team" da competição, e ganhou muitos títulos no país de origem.Em 2014, rumou ao Estrela Vermelha, onde foi igualmente feliz. Na Sérvia esteve duas épocas e transferiu-se para Israel, concretamente ao Maccabi Tel-Aviv, onde também foi campeão.Antes de chegar ao Benfica, Maik Zirbes passou ainda pelos Emirados Árabes Unidos (jogou no Shabab Al Ahli) e voltou à Sérvia para representar pela terceira vez o Estrela Vermelha.O poste é agora reforço dos encarnados e deixa um pedido aos adeptos: "Venham aos jogos, apoiem-nos e façam parte da grande equipa do Benfica!"