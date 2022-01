Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Makram Ben Romdhane: «Portugal é o primeiro país em que me sinto em casa» Tunisino de 32 anos chegou à Luz no verão passado e é já uma das principais figuras do basquetebol do Benfica. Não poupa elogios ao clube e a Portugal onde já viu nascerem dois filhos gémeos nas últimas semanas