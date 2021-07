Makram Ben Romdhane reforça Benfica

O Benfica anunciou a contratação do basquetebolista tunisino Makram Ben Romdhane, de 32 anos. O extremo/poste passou no basquetebol espanhol (UCAM Murcia) e francês (Saint-Chamond e Fos Provence) durante a carreira, tendo alinhado nos tunisinos do US Monastir durante a última temporada.





"É um novo desafio e uma nova experiência na minha carreira. Já joguei em vários países e campeonatos, e cada um tem o seu próprio encanto e qualidades. Por isso, estou muito entusiasmado por descobrir um novo basquetebol, apesar de ter uma boa ideia do que é o campeonato português", destacou, aos canais do clube, o futuro camisola n.º 12 da equipa liderada por Norberto Alves.