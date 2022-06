Mali susbtitui Nigéria no Mundial de basquetebol feminino

A seleção do Mali vai substituir a Nigéria no Mundial de basquetebol feminino, na sequência de decisão do presidente nigeriano de retirar o país de todas as competições internacionais por dois anos, anunciou esta quinta-feira a FIBA.

Em comunicado, a Federação Internacional de Basquetebol explica que a Federação Nigeriana de Basquetebol (NBBF) "não pode confirmar a sua participação" no Mundial, que decorrerá em Sydney, na Austrália, entre 22 de setembro e 1 de outubro.

Em 12 de maio passado, o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, aprovou a retirada das seleções da NBFF das competições internacionais, devido à crise de liderança no organismo.

A crise institucional na NBBF agudizou-se em janeiro passado quando o atual presidente, Musa Kida, foi reeleito, e Igoche Mark venceu outra votação, realizada em separado.

A saída da Nigéria, atual campeã continental e uma das mais fortes potência do basquetebol africano, abre a porta ao Mali, a primeira das equipas não classificadas para a competição.

O Mali, que no jogo decisivo do apuramento perdeu com a Nigéria por 73-69, vai disputar o Mundial integrada no grupo da França, Sérvia, Japão, Canadá e Austrália.