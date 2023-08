Malik Pope reforça basquetebol do Sporting

O Sporting oficializou, este sábado, a contratação do extremo/poste norte-americano Malik Pope, que chega proveniente dos colombianos do Caribbean Storm Islands. O jogador, de 27 anos, garante estar "pronto para o desafio"."O ambiente, a camaradagem, a união, a energia e a intensidade dos treinos dão-nos logo um bom pressentimento relativamente à forma como a época pode decorrer. Não tive de pensar muito. Sei que este é um sítio com visibilidade, jogam muito bem e estou pronto para o desafio", referiu aos meios oficiais dos leões, antes de enumerar as suas principais qualidades."Considero-me um especialista defensivamente e no ataque sou um jogador que quer ter a bola. Sou um jogador versátil, intenso, de equipa", sublinhou.Malik Pope começou a carreira no basquetebol universitário dos Estados Unidos, pelos San Diego Aztecs, antes de atuar na G League da NBA, onde representou Delaware Blue Coats, Austin Spurs e Greensboro Swarm. Regista ainda passagens por Grécia e Alemanha.